Домашних животных бесплатно вакцинируют от бешенства в Шопино

31.05.2019 13:04 84

1 июня в Шопино сотрудники калужской ветстанции будут бесплатно вакцинировать домашних питомцев от бешенства, сообщила пресс-служба ведомства.

Прививки будут делать с 10 до 12 по адресу: улица Центральная, дом 2.

Животные должны быть на поводках и в намордниках.

Желательно приносить паспорт на питомцев, чтобы сделать соответствующие отметки.

Фото: ГБУ КО «Калужская городская станция по борьбе с болезнями животных».