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Калужские оперативники задержали целительницу-рецидивистку с поличным

31.05.2019 10:26 0 33
Калужские оперативники задержали целительницу-рецидивистку с поличным

Сотрудники калужской полиции задержали на месте преступления 52-летнию «целительницу» из Малоярославца, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 31 мая.

У мошенницы обнаружили золотые украшения и 39 тысяч рублей, которые она обманом выманила у калужанки. Выяснилось, что гражданка уже была ранее судима за аналогичное преступление.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Оперативники проверяют причастна ли подозреваемая к другим похожим злодеяниям.

На время расследования рецидивистку поместили в СИЗО. Ей грозит до 5 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба УМВД России по городу Калуге.


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