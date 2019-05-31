Калужские оперативники задержали целительницу-рецидивистку с поличным

31.05.2019 10:26 33

Сотрудники калужской полиции задержали на месте преступления 52-летнию «целительницу» из Малоярославца, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 31 мая.

У мошенницы обнаружили золотые украшения и 39 тысяч рублей, которые она обманом выманила у калужанки. Выяснилось, что гражданка уже была ранее судима за аналогичное преступление.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Оперативники проверяют причастна ли подозреваемая к другим похожим злодеяниям.

На время расследования рецидивистку поместили в СИЗО. Ей грозит до 5 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба УМВД России по городу Калуге.