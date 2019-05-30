Житель Ермолино украл у собутыльника карту и накупил сотовых на 45 тысяч

30.05.2019 19:03 152

33-летнего жителя Ермолино признали виновным в краже и мошенничестве, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в четверг, 30 мая.

Мужчина пил спиртное вместе с знакомым и похитил из его квартиры его планшет и банковскую карту. Потом он начал покупать товары в магазинах по продаже мобильных телефонов и расплачиваться чужими деньгами, при этом он не сообщал продавцам, что карта не его, тем самым становился мошенником.

Накупить вещей обвиняемый успел на 45 тысяч. Имущество, добытое нечестным путем позже у вора было изъято и отдано потерпевшему.

Мошенника и вора приговорили к 4 годам колонии общего режима.

Фото: pxhere.com