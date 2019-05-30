Нелицензионная организация занималась предрейсовым осмотром в Мосальском районе

30.05.2019 18:34 165

Муниципальное предприятие ЖКХ МР «Мосальский район» проводило предрейсовые осмотры водителей, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в четверг, 30 мая.

С компанией заключили контракты 10 фирм, у нее была подготовленная по всем правилам медсестра. Предприятие успело заработать порядка 25 тысяч, когда выяснилось, что лицензии на такие медицинские действия у фирмы нет.

За нарушение законодательства МУП оштрафовано на 40 тысяч рублей.