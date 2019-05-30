Мужчина получил 13 лет за утопление сокамерника в тазу в СИЗО

30.05.2019 17:51 67

Суд признал жителя Санкт-Петербурга виновным в убийстве сокамерника в СИЗО №1 областного центра, сообщила пресс-служба регионального следственного комитета в четверг, 30 мая

В декабре 2016 двое мужчин были в камере в состоянии наркотического опьянения. они поссорились и 31-летний осужденный избил сокамерника и утопил его в тазу. Агрессора до этого должны были судить за мошенничество.

Мужчину приговорили к 13 годам в колонии особого режима