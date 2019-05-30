Пенсионер отдал экстрасенсам 83 тысячи, но здоровье не улучшилось

30.05.2019 17:36 75

71-летний житель Калуги увидел рекламу экстрасенсов на одном из каналов и связался с ними, сообщила пресс-служба областного УМВД в четверг, 30 мая.

Ведунья сообщила старику о порче и велела перечислить деньги на поездку к святым местам в Иерусалим и приобретение специальных средств и красных свечей, необходимых для ритуала очищения.

Мошенница назвала несколько фактов из жизни пенсионера, и он поверил и перечислил экстрасенсу 83 тысячи.

Но здоровье у мужчины не улучшилось, он попытался дозвониться на передачу. Безуспешно. Тогда обманутый калужанин обратился в полицию.

Фото: pxhere.com