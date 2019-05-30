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Молодая мама пыталась зарезать бывшего-агрессора и получила 4 года

30.05.2019 16:44 0 123
Молодая мама пыталась зарезать бывшего-агрессора и получила 4 года

24-летнюю жительницу Жукова признали виновной в попытке убийства бывшего супруга, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в четверг, 30 мая.

В январе девушка поссорилась с пьяным бывшим и ударила его 9 раз ножом в том числе и в грудь.

На суде выяснили, что мужчина несколько лет оскорблял подсудимую, применял к ней насилие, провоцировал конфликты. Не выдержавшая молодая мама и попыталась его убить. Хотя во время заседания и говорила, что заявляла, что защищалась от агрессии.

В итоге получила довольно мягкое наказание для обвинительной статьи — 4 года лишения свободы. Отбывать их она будет после того, как ее ребенку исполнится 14 лет.

Фото: pxhere.com


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