Молодая мама пыталась зарезать бывшего-агрессора и получила 4 года

24-летнюю жительницу Жукова признали виновной в попытке убийства бывшего супруга, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в четверг, 30 мая.
В январе девушка поссорилась с пьяным бывшим и ударила его 9 раз ножом в том числе и в грудь.
На суде выяснили, что мужчина несколько лет оскорблял подсудимую, применял к ней насилие, провоцировал конфликты. Не выдержавшая молодая мама и попыталась его убить. Хотя во время заседания и говорила, что заявляла, что защищалась от агрессии.
В итоге получила довольно мягкое наказание для обвинительной статьи — 4 года лишения свободы. Отбывать их она будет после того, как ее ребенку исполнится 14 лет.
Фото: pxhere.com
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