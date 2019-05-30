Бешеную собаку обнаружили в Ульяновском районе

30.05.2019 15:11 185

Бешеную собаку убили в селе Дудоровский Ульяновского района, сообщил комитет по ветеринарии при правительстве региона в четверг, 30 мая. Наличие опасного заболевания подтвердили при исследовании головного мозга мертвого животного. В районе готовятся ввести карантин. Кошки и собаки в опасной зоне должны быть профилактически привиты, о подозрительных животных необходимо срочно сообщать местному ветврачу. Фото: pxhere.com



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