Москвич расплатился поддельными пятитысячными

30.05.2019 11:08 282

Поддельной пятитысячной купюрой пытались расплатиться мужчины в магазине в Боровском районе, сообщила пресс-служба областного УМВД в четверг, 30 мая. Когда покупателям сказали, что деньги не настоящие, они оставили купюру и ушли.

Через два дня о фальшивке сообщили работники общепита. По телефону у них заказали 2 шашлыка и 4 литра пива, с курьером также расплатились подделкой.

Распространителем фальшивых пятитысячных оказался житель Москвы. Он заявил, что не знал, что банкноты не настоящие. Молодой человек продал телефон и получил за него эти банкноты.

Дело направлено в суд, который и решит, насколько виновен москвич.

Фото: pxhere.com