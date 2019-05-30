Москвич расплатился поддельными пятитысячными

Поддельной пятитысячной купюрой пытались расплатиться мужчины в магазине в Боровском районе, сообщила пресс-служба областного УМВД в четверг, 30 мая. Когда покупателям сказали, что деньги не настоящие, они оставили купюру и ушли.
Через два дня о фальшивке сообщили работники общепита. По телефону у них заказали 2 шашлыка и 4 литра пива, с курьером также расплатились подделкой.
Распространителем фальшивых пятитысячных оказался житель Москвы. Он заявил, что не знал, что банкноты не настоящие. Молодой человек продал телефон и получил за него эти банкноты.
Дело направлено в суд, который и решит, насколько виновен москвич.
Фото: pxhere.com
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