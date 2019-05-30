Жилой дом ранним утром сгорел в Сухиничах

30.05.2019 10:25 289

В четверг, 30 мая, загорелся жилой дом в Сухиничах на улице Братьев Щербаковых.

Пожарным о возгорании сообщили в 5:29. Тушить горящее одноэтажное здание прибыли сразу 12 человек и 3 спецмашины. С огнем они справились, но, судя по оперативным фото, сгорело в доме практически все, что могло гореть. Остались только кирпичные стены.

В результате возгорания люди не пострадали, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС. Причины пожара выясняют.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



