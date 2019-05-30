Из-за аварии на севере Калуги ожидаются проблемы с водой

30.05.2019 09:16 289

В четверг, 30 мая, на водопроводе на севере Калуги будут проводить аварийно-восстановительные работы. Пониженное давление холодной воды прогнозируется в 6 районах города: Северный, Байконур, Кубяка, Канищево, Малиновка, Швейцарская деревня, сообщила пресс-служба «Калугаоблводоканала». Когда закончат устранять аварию и будут ли подвозить воду в проблемные районы, не уточняется.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей