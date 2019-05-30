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Электроэнергию отключат на некоторых улицах Калуги и в пригородах в четверг

30.05.2019 06:30 0 296
Электроэнергию отключат на некоторых улицах Калуги и в пригородах в четверг

30 мая, в четверг, планово отключат электроснабжение в Калуге и пригородах, сообщил филиал «Калугаэнерго».

С 08:00 до 19:00 электричества не будет:

  • Ольговка,
  • Кукареки,
  • Горенское (частично),
  • Еловка (частично).

С 08:00 до 17:00 обесточат:

  • Ромоданово,
  • Ромодановские дворики
  • Можайка,
  • Большие Козлы (частично),
  • Рождествено (частично).

С 08:30 до 18:00 электроэнергию отключат:

  • ул.Колхозная, д.1-23,16-46,59,
  • пер.Кирпичный (полностью),
  • ул.Кирпичная, д.1-5,26,
  • ул.Пухова, д.2-30,
  • пер.Труда, д.9,
  • ул. Кирпичная, д.1,7-27,18-30,
  • пер.Черепичный,
  • 1-й пер.Брусничный,
  • 2-й пер.Брусничный,
  • проезд Колхозный. 

С 08:30 до 18:00 не будет электроснабжения:

  • пер.Труда, д.1,
  • ул.Советская, д.1а,2а,3а,4а,4,6,2-32,32а.

Фото: Pixabay.com


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