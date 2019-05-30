Электроэнергию отключат на некоторых улицах Калуги и в пригородах в четверг

30.05.2019 06:30 296

30 мая, в четверг, планово отключат электроснабжение в Калуге и пригородах, сообщил филиал «Калугаэнерго».

С 08:00 до 19:00 электричества не будет:

Ольговка,

Кукареки,

Горенское (частично),

Еловка (частично).

С 08:00 до 17:00 обесточат:

Ромоданово,

Ромодановские дворики

Можайка,

Большие Козлы (частично),

Рождествено (частично).

С 08:30 до 18:00 электроэнергию отключат:

ул.Колхозная, д.1-23,16-46,59,

пер.Кирпичный (полностью),

ул.Кирпичная, д.1-5,26,

ул.Пухова, д.2-30,

пер.Труда, д.9,

ул. Кирпичная, д.1,7-27,18-30,

пер.Черепичный,

1-й пер.Брусничный,

2-й пер.Брусничный,

проезд Колхозный.

С 08:30 до 18:00 не будет электроснабжения:

пер.Труда, д.1,

ул.Советская, д.1а,2а,3а,4а,4,6,2-32,32а.

Фото: Pixabay.com