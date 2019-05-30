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Госавтоинспекторы поймали пьяную автомобилистку в Обнинске

30.05.2019 07:30 0 283
Госавтоинспекторы поймали пьяную автомобилистку в Обнинске

В рамках профилактического мероприятия «Пьяный водитель» обнинские госавтоинспекторы проводили массовые проверки автомобилистов.

26 мая, в воскресенье, в 6 утра на проспекте Маркса в наукограде сотрудники ГИБДД остановили «Рено». От женщины-водителя исходил сильный запах алкоголя.

Гражданка отказалась пройти мед.освидетельствование. Тогда инспекторы на месте составили соответствующий протокол.

Всего за время проведения акции было остановлено 957 машин, досмотрено – 84.

Фото: пресс-служба ОГИБДД ОМВД России по городу Обнинску.


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