Мужчина получил год колонии строго режима за лжесвидетельство в суде

29.05.2019 20:05 140

Юхновский городской суд приговорил местного жителя к году колонии строгого режима за дачу ложных показаний, сообщила пресс-служба прокуратуры в среду, 29 мая.

Обвиняемый был заранее предупрежден об уголовной ответственности и подписал соответствующую расписку.

В суде мужчина дал показания, которые были признаны ложными, так как противоречили материалам следствия.

Уголовное дело по данному факту было рассмотрено в особом порядке. Обвиняемый свою вину полностью признал.

Фото: Pixabay.com