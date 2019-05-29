Ангар сгорел в Малоярославце

29 мая, в среду, около 10 утра на пульт спасателям поступило сообщение о пожаре в Малоярославце.
Загорелся ангар.
На место происшествия прибыли 11 человек и 3 единицы техники, сообщила пресс-служба МЧС.
Пожар потушили. Никто не пострадал.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.
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