Ангар сгорел в Малоярославце

29.05.2019 16:44 70

29 мая, в среду, около 10 утра на пульт спасателям поступило сообщение о пожаре в Малоярославце. Загорелся ангар. На место происшествия прибыли 11 человек и 3 единицы техники, сообщила пресс-служба МЧС. Пожар потушили. Никто не пострадал. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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