Алиментщик оплатил 300-тысячный долг, чтобы отдохнуть в Таиланде

29.05.2019 16:42 95

Житель Кировского района задолжал около 300 тысяч по алиментам, сообщила пресс-служба УФССП в среду, 29 мая.

Судебные приставы арестовали банковские счета должника и запретили выезд заграницу. Однако мужчина погашать долг не спешил.

Тем не менее, через некоторое время алиментщик сам явился в отдел судебных приставов и стал интересоваться, как отменить запрет на выезд.

Мужчина пояснил, что собрался на отдых в Тайланд. Чтобы не нарушать своих планов, должник погасил всю сумму долга.

Через несколько дней после оплаты все ограничения были сняты.

Фото: пресс-служба УФССП по Калужской области