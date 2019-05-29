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«Шевроле» сбил пешехода в Кошелеве

29.05.2019 16:19 0 153
«Шевроле» сбил пешехода в Кошелеве

29 мая, в среду, в 13:21 на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в микрорайоне «Кошелев проект».

Автомобиль Chevrolet сбил пешехода на улице Братьев Луканиных, сообщила пресс-служба МЧС.

Какие травмы получил прохожий не указывается.

На месте происшествия работали 9 человек – спасатели, патруль ДПС, бригада скорой помощи.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.


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