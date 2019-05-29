«Шевроле» сбил пешехода в Кошелеве

29.05.2019 16:19 153

29 мая, в среду, в 13:21 на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в микрорайоне «Кошелев проект». Автомобиль Chevrolet сбил пешехода на улице Братьев Луканиных, сообщила пресс-служба МЧС. Какие травмы получил прохожий не указывается. На месте происшествия работали 9 человек – спасатели, патруль ДПС, бригада скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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