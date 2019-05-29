Лесоруба оштрафовали на 50 тысяч за оставленные ветки и сучки

29.05.2019 16:07 128

Прокуратура Калуги выявила нарушения пожарной безопасности в работе одного из калужских предпринимателей. Проверка установила, что предприниматель, занимаясь лесозаготовками, не убирал отходы от рубки деревьев. Постановлением прокурора коммерсант был оштрафован на 50 тысяч рублей. Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области



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