Калужские заключенные учатся делать картонные коробки

29.05.2019 15:52 127

В калужской КП-6 открыли цех по производству картонных коробок под саморезы, сообщила пресс-служба УФСИН в среду, 29 мая. В цехе будут работать 12 осужденных, имеющих исполнительные документы. Все будущие сборщики перед трудоустройством пройдут обучение в профучилище УФСИН. Фото: пресс-служба УФСИН по Калужской области.



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