Приставы рассказали школьникам, как собирают алименты

29.05.2019 15:12 140

Судебные приставы провели ряд открытых уроков для школьников в Калуге, сообщила пресс-служба УФССП в среду, 29 мая.

Сотрудники ведомства побеседовали с детьми младшего школьного возраста и учащимися 7-9 классов.

На уроке приставы рассказали ребятам, чем занимаются люди в погонах и особое внимание уделили вопросу о защите прав и интересов детей.

Также подростков проинформировали, что можно пойти учиться на пристава в специализированный класс при Калужском кадетском многопрофильном техникуме.

Фото: пресс-служба УФССП по Калужской области.