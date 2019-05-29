Приставы рассказали школьникам, как собирают алименты

Судебные приставы провели ряд открытых уроков для школьников в Калуге, сообщила пресс-служба УФССП в среду, 29 мая.
Сотрудники ведомства побеседовали с детьми младшего школьного возраста и учащимися 7-9 классов.
На уроке приставы рассказали ребятам, чем занимаются люди в погонах и особое внимание уделили вопросу о защите прав и интересов детей.
Также подростков проинформировали, что можно пойти учиться на пристава в специализированный класс при Калужском кадетском многопрофильном техникуме.
Фото: пресс-служба УФССП по Калужской области.
|
Ангар сгорел в Малоярославце 29.05.2019 16:44
Алиментщик оплатил 300-тысячный долг, чтобы отдохнуть в Таиланде 29.05.2019 16:42
«Шевроле» сбил пешехода в Кошелеве 29.05.2019 16:19
Лесоруба оштрафовали на 50 тысяч за оставленные ветки и сучки 29.05.2019 16:07
Калужские заключенные учатся делать картонные коробки 29.05.2019 15:52
Агрокомпания задолжала 332 работникам почти 6 миллионов зарплаты 29.05.2019 14:47
Риск пожаров в лесах региона вырос 29.05.2019 14:32
Старшеклассники выяснят, кто из них лучше спасает утопающих 29.05.2019 13:55
Газ отключат на некоторых улицах Калуги в четверг 29.05.2019 13:35
Боеприпасы времен ВОВ изъяли у «черного копателя» в Кирове 29.05.2019 13:27
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
Газэнергобанк начинает сбор биометрии
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: