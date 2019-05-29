Агрокомпания задолжала 332 работникам почти 6 миллионов зарплаты

29.05.2019 14:47 224

Прокуратура Перемышльского района установила, что одно из сельхозпредприятий задолжало своим работникам зарплату, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 29 марта. 332 сотрудника организации не получили жалование за март. Долг компании составил более 5,6 миллионов рублей. Прокуратура района обязала руководителя предприятия устранить нарушение. Работникам выплатили долги по зарплате и компенсации за задержку. Виновное должностное лицо дисциплинарно наказали. Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.



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