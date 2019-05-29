Риск пожаров в лесах региона вырос

29.05.2019 14:32 140

В лесах Калужской области установлен 2 и 3 класс пожарной опасности (КПО), сообщила пресс-служба МЧС в среду, 29 мая.

При 2 КПО пожары могут появляться от мощных источников огня, но скорость распространения огня незначительна.

При 3 КПО большинство источников огня приводит уже к появлению интенсивных лесных пожаров.

На сегодняшний день лесопожарная обстановка на территории области в норме и контролируется.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.