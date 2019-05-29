Старшеклассники выяснят, кто из них лучше спасает утопающих

29.05.2019 13:55 128

31 мая, в пятницу, на акватории Яченского водохранилища состоятся соревнования «Юный водник», сообщила пресс-служба МЧС. Мероприятие пройдет на базе спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту. Команды от общеобразовательных учреждений области посоревнуются в бросании спасательного круга утопающему, траверсе водного потока, оказании первой помощи, гребле на лодках. К участию в конкурсах допустят подростков 14-17 лет, прошедших предподготовку и умеющих плавать. Победителей и призеров наградят грамотами и ценными подарками. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.



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