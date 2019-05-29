Боеприпасы времен ВОВ изъяли у «черного копателя» в Кирове

29.05.2019 13:27 196

Сотрудники МОМВД «Кировский» установили, что 58-летний местный житель хранит у себя в гараже боеприпасы времен ВОВ.

Полицейские провели обыск у нарушителя и изъяли бездымный порох общим весом около 3,5 килограмм и один снаряд, сообщила пресс-служба МВД в среду, 29 мая.

Мужчина пояснил, что обнаружил смертоносную находку, когда проводил раскопки в местах ведения боевых действий времен Великой Отечественной войны.

В отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение боеприпасов». Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба УМВД России по Калужской области