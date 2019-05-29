Рабочий украл у сослуживца деньги с карты, чтобы расплатиться с долгами

22-летний иностранный гражданин, работая на одном из предприятий Калуги, заметил чью-то сумку, оставленную в бытовке.
Парень достал оттуда кредитку, с прикрепленной запиской с пин-кодом. Мужчина пошел к ближайшему банкомату на территории работы и снял с карты 5,8 тысяч рублей.
Владелец кредитки обнаружил пропажу и обратился сначала в службу безопасности организации, а потом в полицию.
Личность злоумышленника установили по камерам видеонаблюдения. Молодой человек в содеянном сознался и пояснил, что украл деньги, чтобы расплатиться с долгами.
В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до 6 лет тюрьмы, сообщила пресс-служба МВД в среду, 29 мая.
Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.
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