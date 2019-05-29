Правозащитники проверили медынскую колонию

29.05.2019 11:42 65

Медынскую ИК-4 посетили члены Общественной наблюдательной комиссии Калужской области, сообщила пресс-служба УФСИН в среду, 29 мая. Правозащитники обошли карантинное отделение, помещения отрядов, медчасть и столовую, где они проверили качество приготовленных блюд. Кроме того члены ОНК посетили производственные площадки и храм на территории ИК. Жалоб и заявлений от осужденных правозащитники не получили. Фото: пресс-служба УФСИН по Калужской области.



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