Лже-банкиры обманули двух калужан на полмиллиона

29.05.2019 06:44 363

Двое жителей Калуги лишились 260 и 270 тысяч рублей после общения с банкирами-мошенниками, сообщила пресс-служба областного УМВД во вторник, 28 мая.

Также в списке наиболее пострадавших жительница Перемышльского района у которой пропало около 100 тысяч.

Всем пострадавшим лже-банкиры рассказывали про необходимость отмены блокировки банковской карты, отмены незаконного списания денежных средств и иных банковских операций. Получив коды доступа к личным кабинетам злоумышленники списывали все деньги.

Фото: pxhere.com