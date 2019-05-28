Большинство нерадивых алиментщиков — приличные мужчины 30-42 лет

Калужские судебные приставы составили портрет среднестатистического должника по алиментам, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 28 мая.
53% «уклонистов» - мужчины в возрасте от 30 до 42 лет. 60% из неплательщиков работают, с их зарплат и удерживают алименты. Остававшиеся либо безработные, либо трудоустроены неофициально.
Растет в регионе количество матерей-кукушек. Их стало почти на 100 человек больше. Теперь 15% должников — дамы. Большинство из них также 30-42 летние.
Сейчас в регионе 6996 человек должны своим детям За 4 месяца с них взыскали более 43 млн рублей.
Фото: pxhere.com
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