Большинство нерадивых алиментщиков — приличные мужчины 30-42 лет

28.05.2019 20:22 201

Калужские судебные приставы составили портрет среднестатистического должника по алиментам, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 28 мая.

53% «уклонистов» - мужчины в возрасте от 30 до 42 лет. 60% из неплательщиков работают, с их зарплат и удерживают алименты. Остававшиеся либо безработные, либо трудоустроены неофициально.

Растет в регионе количество матерей-кукушек. Их стало почти на 100 человек больше. Теперь 15% должников — дамы. Большинство из них также 30-42 летние.

Сейчас в регионе 6996 человек должны своим детям За 4 месяца с них взыскали более 43 млн рублей.

Фото: pxhere.com