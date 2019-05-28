«Четверка» сбила велосипедиста у Рождествено

28.05.2019 18:38 134

Во вторник, 28 мая, на окраине Калуги автомобилем ВАЗ-2104 был сбит велосипедист.

ДТП произошло в 13:44 на дороге на повороте на деревню Рождествено. Его последствия ликвидировали 9 человек: спасатели, врачи, инспекторы ГИБДД.

В результате столкновения пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области