Непогода надвигается на область

28.05.2019 15:46 453

Во вторник, 28 мая, в ближайшие 1-3 часа в Калужской области испортится погода, местами пойдет сильный дождь, который будет сопровождаться грозой. При грозе порывы ветра могут достигать 13-18 м/с. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток, предупреждает пресс-служба главного регионального управления МЧС. Фото: pxhere.com.



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