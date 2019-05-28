Добровольцы оденутся на скорость и спасут манекен

28.05.2019 14:31 118

Соревнования добровольных пожарных пройдут в Людиново в среду, 29 мая.

Команды со всей области будут состязаться в надевании боевой одежды на скорость, продемонстрируют навыки работы с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, навыки оказания первой помощи двум пострадавшим и переноски их до «Скорой».

Также команды отработают нормативы по установки пожарного автомобиля на пожарный водоем, прокладки магистральной линии, установки трехходового разветвления, прокладки от разветвления двух рабочих линий на два рукава и подачи воды от пожарного автомобиля в две мишени.

На соревнованиях добровольцы будут спасать условного пострадавшего (манекен) со второго этажа учебной пожарной башни.

Бороться добровольцы будут за звание «Лучшая добровольная пожарная команда Калужской области», сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.