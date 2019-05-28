Полицейские задержали грабителей, которые обчистили магазин в пригороде Калуги

28.05.2019 14:10 217

Трое мужчин приехали вечером на личной машине к магазину в пригороде Калуги, сообщила пресс-служба областного УМВД во вторник, 28 мая.

Убедившись, что торговая точка закрыта, грабители взломали входную дверь и проникли внутрь. Но сработала сигнализация и на телефон владельцев пришла СМС. Собственники немедленно выехали на место.

В это время незваные гости набрали ценностей на 49 тысяч и выносили награбленное. Предприниматели потребовали прекратить противоправные действия, но воры сбежали вместе с добычей.

Полицейские вскоре нашли машину в безлюдном месте. А затем установили и личности подозреваемых.

Дело направлено в суд.

Фото: pxhere.com.