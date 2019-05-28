Молодую женщину вторую неделю ищут в Боровске

Татьяна Алексеевна Стаханова (Янина) пропала в Боровске 21 мая и с тех пор ее местонахождение неизвестно, сообщили в официальной группе «Лиза Алекрт Калуга» во вторник, 28 мая.
Женщине 28 лет, она ростом 167 см, нормального телосложения, зеленоглазая с каштановыми до плеч волосами.
Была одета: темно-синий плащ, белая блузка, чёрные брюки, кроссовки.
С собой у нее была сумка.
|
Непогода надвигается на область 28.05.2019 15:46
Новые ели посадят в Обнинске рядом с пеньками старых 28.05.2019 15:43
Немолодой тарусянин поцарапал лицо полицейского ножом 28.05.2019 14:55
Добровольцы оденутся на скорость и спасут манекен 28.05.2019 14:31
Подростка не могут найти пятый день 28.05.2019 13:37
Карантины по бешенству отменены в двух районах 28.05.2019 13:10
Отец-одиночка осужден за издевательства над дочерью 28.05.2019 12:17
Большегруз врезался в «Волгу» на Киевской трассе 28.05.2019 11:03
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
Газэнергобанк начинает сбор биометрии
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: