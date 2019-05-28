Молодую женщину вторую неделю ищут в Боровске

28.05.2019 13:48 441

Татьяна Алексеевна Стаханова (Янина) пропала в Боровске 21 мая и с тех пор ее местонахождение неизвестно, сообщили в официальной группе «Лиза Алекрт Калуга» во вторник, 28 мая.

Женщине 28 лет, она ростом 167 см, нормального телосложения, зеленоглазая с каштановыми до плеч волосами.

Была одета: темно-синий плащ, белая блузка, чёрные брюки, кроссовки.

С собой у нее была сумка.