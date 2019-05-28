Обнинским библиотекам не запретили распространять экстремистскую литературу

28.05.2019 13:39 165

Проверка прокуратуры показала, что в положении об Обнинских библиотеках нет прямого запрета на распространение экстремистской литературы, сообщила пресс-служба областной прокуратуры во вторник, 28 мая.

Как и когда должны сверять имеющиеся в фондах книги с федеральным списком запрещенной литературы, также не определено.

После протестов прокуратуры в 8 библиотеках наукограда привели документы и фонды в порядок.

Фото: pxhere.com.