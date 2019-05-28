Подростка не могут найти пятый день

28.05.2019 13:37 440

Илья Быков (Розум) ушел из дома в поселке Резвань 23 мая и с тех пор не возвращался, сообщили в официальной группе «Лиза Алерт Калуга» во вторник, 28 мая.

Мальчику 13 лет. Он ростом 140 см, худощавый, светло русый, сероглазый.

Был одет в серый с синим спортивный костюм, голубую футболку и белые кроссовки.