Карантины по бешенству отменены в двух районах

28.05.2019 13:10 159

Карантины по бешенству отменены в Дзержинском и Боровском районах области, сообщил комитет по ветеринарии при правительстве региона во вторник, 28 мая.

Как сообщалось ранее, в деревне Редькино Дзержинского района в конце марта нашли бешеную лису. А в дачном хозяйстве «Лесные озера» обнаружили больную енотовидную собаку. Из-за этих животных и был введен карантин.

Фото: pxhere.com.