Отец-одиночка осужден за издевательства над дочерью

28.05.2019 12:17 116

Жителя Кирова приговорили к 240 часам исправительных работ за неисполнение обязанностей по воспитанию дочери, сообщила пресс-служба областной прокуратуры во вторник, 28 мая.

Он один воспитывал дочь и избивал 7-летнюю девочку, оставлял ее одну без присмотра, не передавал в районную больницу рекомендации от врачей областного уровня и не соблюдал рекомендации докторов по срокам лечения ребенка, пил в присутствии дочери.