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Большегруз врезался в «Волгу» на Киевской трассе

28.05.2019 11:03 0 236
Большегруз врезался в «Волгу» на Киевской трассе

Во вторник, 28 мая, на 107 км трассы М3 «Украина» в Жуковском районе столкнулись фура «Ман» и ГАЗ-3102 («Волга»).

ДТП произошло в 9:31. Судя по оперативным фото, большегруз протаранил легковушку. Удар пришелся в правую часть автомобиля.

В результате столкновения пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.


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