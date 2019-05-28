Большегруз врезался в «Волгу» на Киевской трассе

28.05.2019 11:03 236

Во вторник, 28 мая, на 107 км трассы М3 «Украина» в Жуковском районе столкнулись фура «Ман» и ГАЗ-3102 («Волга»). ДТП произошло в 9:31. Судя по оперативным фото, большегруз протаранил легковушку. Удар пришелся в правую часть автомобиля. В результате столкновения пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей