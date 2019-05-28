Подросток-мошенник купил через сеть смарт-часы, а деньги не отдал

Молодая жительница Калуги через интернет нашла покупателя на смарт-часы и встретилась с ним для передачи товара, сообщила пресс-служба областного УМВД.
Юноша осмотрел гаджет, сказал, что налички нет, но его отец сейчас переведет деньги продавщице. После этого он показал на экране телефона заготовленный заранее скриншот с переводом. Доверчивая девушка отдала часы, но денег позже не получила.
Полицейские вычислили молодого человека, представившегося пострадавшей чужим именем. Оказалось, что он несовершеннолетний. Гаджет подросток вернуть не смог, так как успел продать его прохожему на улице.
Родители малолетнего мошенника возместили ущерб девушке. Полицейские ходатайствуют о принудительных мерах воспитания.
Фото: pxhere.com.
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