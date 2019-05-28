Нелегалы переоборудовали подвал в магазин в Калуге

28.05.2019 10:13 589

Пятерых нелегальных мигрантов задержали в Калуге во время строительных работ, сообщила пресс-служба областного УМВД во вторник, 28 мая.

Приезжие из ближнего зарубежья были подсобными рабочими. Они переоборудовали подвал в торговое помещение. Работали мигранты незаконно.

Каждого приезжего оштрафовали на 2 тысячи. Их работодателю грозит штраф от 250 до 800 тысяч за каждого незаконного работника.

Полицейские призывают жителей области по телефону доверия сообщать, если мигранты работают на объектах в регионе.

Фото: УМВД по Калужской области.