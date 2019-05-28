Дебошир получил 3 года за попытку порезать участкового

45-летнего жителя Боровска признали виновным в нападении на участкового с ножом, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в понедельник, 27 мая.
В декабре прошлого года мужчина напился и устроил дебош в многоквартирном доме. Когда к нему приехали полицейские, агрессор схватил со стола нож и попытался ударить им участкового, но не сумел. Ему помешали другие полицейские.
Любитель выпить проведет 3 года в колонии общего режима.
Фото: pxhere.com.
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