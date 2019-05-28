Дебошир получил 3 года за попытку порезать участкового

28.05.2019 09:53 180

45-летнего жителя Боровска признали виновным в нападении на участкового с ножом, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в понедельник, 27 мая.

В декабре прошлого года мужчина напился и устроил дебош в многоквартирном доме. Когда к нему приехали полицейские, агрессор схватил со стола нож и попытался ударить им участкового, но не сумел. Ему помешали другие полицейские.

Любитель выпить проведет 3 года в колонии общего режима.

Фото: pxhere.com.