Калужанин заплатил более 340 тысяч рублей алиментов, чтобы продать квартиру

28.05.2019 09:04 241

Нерадивый отец из Калуги накопил 341 тысячу рублей долга по алиментам, сообщила пресс-служба судебных приставов в понедельник, 27 мая.

Мужчине запретили регистрационные действия с долей квартиры в центре города. Он решил продать недвижимость и, чтобы не отпугнуть покупателей и не иметь проблем с продажей, отдал деньги собственному ребенку.

Запрет на регдействия сняли, права малыша восстановлены.

Фото: УФССП по Калужской области.