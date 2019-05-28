Частный дом горел в Малоярославце

28.05.2019 08:43 193

Пожар в частном доме произошел в Малоярославце во вторник, 28 мая.

Здание, судя по оперативным фото, загорелось с одной стороны. Распространиться пламени на все одноэтажное строение не позволили 11 пожарных, которых вызвали в 23:54 на место возгорания.

В результате пожара ни один человек не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.