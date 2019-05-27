От укусов клещей за неделю в области пострадало 123 человека

27.05.2019 21:00 232

С жалобами на укусы клещей в больницы области за неделю обратились 123 человека. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Калужской области. Среди пострадавших 38 детей. Снятые клещи были направлены в лабораторию для исследования. У 20 анализ на боррелиоз оказался положительным.

Причиной укусов клещей, по словам сотрудников Роспотребнадзора, остается несоблюдение пострадавшими техники безопасности. При выезде на природу представители ведомства советуют надевать светлую одежду, брюки заправлять в носки, пользоваться репеллентами.

Фото: pxhere.com.