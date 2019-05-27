На Правобережье столкнулись три иномарки

27.05.2019 13:42 618

Массовое ДТП произошло в районе Правобережья Калуги. Об этом пишет областное управление МЧС России 27 мая. Около 7 часов утра на улице Генерала Попова столкнулись "Киа Пиканта", "Форд Мондео" и "Тойота". В результате аварии есть пострадавшие. С ними работают медики. Ликвидировать последствия ДТП выехали все спасательные службы. Обстоятельства аварии выясняются. Фото: Пресс-служба МЧС России по Калужской области.



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