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Мясо и рыбу сомнительного качества продавали в магазинах Барятино и Сухиничей

27.05.2019 20:00 0 88
Мясо и рыбу сомнительного качества продавали в магазинах Барятино и Сухиничей

Куриное мясо и замороженная рыба в магазинах Барятино и Сухиничей продавалась без документов. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Калужской области 27 мая.

Проверку сотрудники ведомства провели вместе с представителями прокуратуры. Инспекция показала, что на продуктах нет информации о дате производства и сроках хранения, также неизвестен поставщик мяса и рыбы.

Продукцию сомнительного качества сняли с реализации. В отношении предпринимателей возбуждены три дела об административных правонарушениях. Также наложены штрафы в 50 000 рублей.

Фото: pxhere.com.


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Тэги: рыба мясо нарушения
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