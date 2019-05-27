Мясо и рыбу сомнительного качества продавали в магазинах Барятино и Сухиничей

27.05.2019 20:00 88

Куриное мясо и замороженная рыба в магазинах Барятино и Сухиничей продавалась без документов. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Калужской области 27 мая.

Проверку сотрудники ведомства провели вместе с представителями прокуратуры. Инспекция показала, что на продуктах нет информации о дате производства и сроках хранения, также неизвестен поставщик мяса и рыбы.

Продукцию сомнительного качества сняли с реализации. В отношении предпринимателей возбуждены три дела об административных правонарушениях. Также наложены штрафы в 50 000 рублей.

Фото: pxhere.com.