В Перемышле загорелся лес

27.05.2019 10:30 247

В селе Перемышль загорелся лес. Об этом сообщает областное управление ГУ МЧС России 26 мая. Сообщение о пожаре поступило в районе 7 часов вечера. По словам звонивших первые признаки огня они заметили около 10 утра. На место тут же выехала бригада МЧС. В течение часа огонь был потушен.

Площадь возгорания составила 0,02 га. Пожар коснулся лишь лесной подстилки и не перекинулся на деревья. Никто из людей не пострадал.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС Росси по Калужской области.