В Износках «Нива» сбила велосипедиста

26.05.2019 16:08 281

В селе Износки «Нива Шевроле» сбила велосипедиста. Об аварии сообщает ГУ МЧС России по Калужской области 25 мая. ДТП произошло на ул. Луговой около 12 часов дня. На помощь пострадавшему выехали спасатели, медики и представители ГИБДД.

Велосипедист доставлен в больницу. Кто виноват в аварии пока неизвестно. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области