В с. Ульяново автомобиль «Додж Неон» перевернулся на дороге. Об этом пишут в областном управлении ГУ МЧС России 25 мая. Машина сначала съехала в кювет, после чего водитель потерял управление и автомобиль перевернулся.
Для спасения на место ДТП выехали сотрудники ГИБДД, МЧС и бригада медицинской помощи. Пострадавшие доставлены в больницу.
Фото: Прес-служба ГУ МЧС России по Калужской области
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