26.05.2019 10:00 333

В с. Ульяново автомобиль «Додж Неон» перевернулся на дороге. Об этом пишут в областном управлении ГУ МЧС России 25 мая. Машина сначала съехала в кювет, после чего водитель потерял управление и автомобиль перевернулся.

Для спасения на место ДТП выехали сотрудники ГИБДД, МЧС и бригада медицинской помощи. Пострадавшие доставлены в больницу.

Фото: Прес-служба ГУ МЧС России по Калужской области