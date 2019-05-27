Коровы Хвастовичского района заболели туберкулезом

27.05.2019 11:30 263

В одном из подсобных хозяйств Хвастовичского района у коров обнаружили туберкулез. Об этом сообщает комитет по ветеринарии при правительстве Калужской области 24 мая. Животные не прошли плановых проверок и теперь находятся на лечении. Также в районе приняты меры безопасности. Больные животные выведены из общего стада, их молоко дезенфицируется и утилизируется, запрещен выпас здоровых коров на территориях, где гуляли зараженные особи.

Также на въезде в хозяйство оборудован дезбарьер, предупреждающие знаки. Перекрыты второстепенные пути подъезда.

Фото: pixnio.com.