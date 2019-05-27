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Коровы Хвастовичского района заболели туберкулезом

27.05.2019 11:30 2 263
Коровы Хвастовичского района заболели туберкулезом

В одном из подсобных хозяйств Хвастовичского района у коров обнаружили туберкулез. Об этом сообщает комитет по ветеринарии при правительстве Калужской области 24 мая. Животные не прошли плановых проверок и теперь находятся на лечении. Также в районе приняты меры безопасности. Больные животные выведены из общего стада, их молоко дезенфицируется и утилизируется, запрещен выпас здоровых коров на территориях, где гуляли зараженные особи.

Также на въезде в хозяйство оборудован дезбарьер, предупреждающие знаки. Перекрыты второстепенные пути подъезда.

Фото: pixnio.com.


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Тэги: коровы туберкулез болезнь ветеринария хвастовический район
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